Seizoenkaarten Helmond Sport klaar voor ophalen in Fanstore

Vanaf vandaag kunnen seizoenkaarthouders hun kaarten voor 2026/2027 ophalen in de Fanstore in Helmond.

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Helmond Sport heeft aangekondigd dat seizoenkaarthouders hun kaart voor het nieuwe seizoen vanaf nu kunnen ophalen. Dit kan in de Fanstore aan de Elzaspassage 43 in het centrum van Helmond.

Openingstijden Fanstore

De Fanstore is geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van twaalf tot vier uur 's middags. Op donderdag kunnen fans er terecht van twaalf tot zes uur 's avonds en op zaterdag van tien uur 's ochtends tot vijf uur 's middags.

Bij het ophalen van de seizoenkaart is het belangrijk om een legitimatiebewijs mee te nemen. Voor degenen die ook de kaart voor een andere persoon willen ophalen, is een foto van het legitimatiebewijs van die persoon vereist.