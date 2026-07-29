Thijs en Ries laten niet de hond maar boer Andy's koeien uit: 'Geeft rust'

Een hond uitlaten zijn we wel gewend, maar met een koe aan de lijn over straat? Het is voor Thijs en Ries uit Alphen de normaalste zaak van de wereld. Elke week lopen de jongens met boer Andy door het dorp om zijn lakenvelders uit te laten. En dat zorgt bij gasten van camping 't Zand voor verbaasde blikken. "Ik schrok wel toen hij begon te loeien", lacht een van de vakantiegangers.

Je kunt in de zomervakantie natuurlijk lekker gaan zwemmen of buitenspelen, maar Thijs en Ries hebben iets veel leukers bedacht. Ze zagen boer Andy al vaker door het dorp lopen met zijn koeien. Dus besloten de twee vrienden te vragen of ze met de boer mee mochten, zo vertellen ze tegen het NOS Jeugdjournaal.

Inmiddels doen Thijs en Ries elke week een rondje met de boer en zijn koeien. "En in de vakanties doe ik het meestal twee of drie keer per week. Ik vind het hele mooie, prachtige beesten", vertelt Thijs, nadat hij een koe een halster heeft omgedaan. Voorop loopt boer Andy met een koe en een kalfje. Daarachter lopen Thijs en Ries met allebei een koe aan de lijn. De dieren lopen op het gemakje mee. "Dit zijn lakenvelders, oud-Hollandse koeien. Ze zijn heel rustig", legt Ries uit. "Ze doen eigenlijk niks. Ontspannen, leuk voor de hobby", vult Thijs zijn maat aan.

"Met een koe aan de lijn spreken mensen je veel meer aan."