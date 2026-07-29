Merwedebrug vijf nachten dicht in augustus

De Merwedebrug op de A27 is in augustus vijf nachten gesloten voor onderhoudswerkzaamheden. Dit leidt tot afsluitingen voor verkeer richting Breda en Utrecht.

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In augustus is de Merwedebrug op de A27 vijf nachten afgesloten voor al het verkeer, inclusief fietsers. De afsluiting is nodig voor onderhoudswerkzaamheden aan de brugklep. Voor verkeer richting Breda is de snelweg dicht van knooppunt Gorinchem tot de op- en afrit Werkendam. Richting Utrecht is de A27 gesloten voor doorgaand verkeer tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem.

Data en tijden

De afsluitingen vinden plaats op vrijdag 7 augustus van tien uur 's avonds tot zaterdag 8 augustus acht uur 's ochtends. Vervolgens op zaterdag 8 augustus van tien uur 's avonds tot zondag 9 augustus acht uur 's ochtends. Daarna op donderdag 13 augustus van tien uur 's avonds tot vrijdag 14 augustus vijf uur 's ochtends. Ten slotte op vrijdag 14 augustus van tien uur 's avonds tot zaterdag 15 augustus acht uur 's ochtends, en op zaterdag 15 augustus van tien uur 's avonds tot zondag 16 augustus acht uur 's ochtends.

Omleidingsroutes

Verkeer kan omrijden via verschillende routes: de A59-A16-A15, de A59-A2 of via de A59-N59-N215-N57. Het is belangrijk om rekening te houden met extra reistijd. Voor lokaal verkeer blijft de Keizersveerbrug beschikbaar, maar de op- en afrit Avelingen is afgesloten.

Extra veerdiensten

Tijdens de afsluitingen vaart de veerdienst Riveer extra. Fietsers en voetgangers kunnen hiervan gebruikmaken. Actuele vaartijden zijn te vinden op de website van Riveer of in de Riveer-app.

Voor vertrek is het raadzaam om de actuele verkeersinformatie te checken op de website van A27 Houten Hooipolder.