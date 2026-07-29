Bewoner blust zelf brand in huis in Zeeland

Een bewoner van een huis aan de Halstraat in Zeeland heeft woensdagmiddag erger voorkomen door een brand in huis zelf te blussen. De brandweer kwam ter controle langs, maar hoefde niet in actie te komen.

De brand ontstond rond twee uur toen een kleine ventilator vlam vatte. De bewoner wist het vuur zelf uit te maken voordat de hulpdiensten arriveerden.

Voor de zekerheid kwamen de brandweer van Zeeland en een autoladder uit Uden naar het huis. Toen zij aankwamen, was de situatie al onder controle.

Bewoner nagekeken

Ook een ambulance kwam ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft de bewoner nagekeken. Of diegene voor verdere behandeling naar het ziekenhuis moest, is niet bekend.

Hoe groot de schade in het huis is, is nog onduidelijk.