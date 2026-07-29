Verdachte van illegale jacht aangehouden bij grote controle in Altena

Bij een grote controle in het buitengebied van de gemeente Altena is iemand aangehouden die wordt verdacht van illegale jacht. De controle werd uitgevoerd door Samen Sterk in Brabant (SSiB), de politie en de gemeente.

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Tijdens de controle werden verschillende overtredingen vastgesteld. Het gaat onder meer om overtredingen van regels rond flora en fauna (omgevingswet), de Wet wapens en munitie, de Wet dieren en milieuwetgeving.