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Verdachte van illegale jacht aangehouden bij grote controle in Altena
Vandaag om 15:08 • Aangepast vandaag om 15:26
Bij een grote controle in het buitengebied van de gemeente Altena is iemand aangehouden die wordt verdacht van illegale jacht. De controle werd uitgevoerd door Samen Sterk in Brabant (SSiB), de politie en de gemeente.
Tijdens de controle werden verschillende overtredingen vastgesteld. Het gaat onder meer om overtredingen van regels rond flora en fauna (omgevingswet), de Wet wapens en munitie, de Wet dieren en milieuwetgeving.
Wat er precies is aangetroffen, is niet bekendgemaakt.
De politie en andere betrokken instanties doen verder onderzoek naar de zaak.
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