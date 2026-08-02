Dave en Marjo verkopen hun kerk: ‘Heel vereerd dat we hier mochten wonen’

Een enorme woonkamer met daarin een preekstoel en psalmborden aan de muur: de woning van Dave en Marjo van Gelderen is met recht bijzonder te noemen. Sinds 2014 wonen ze in een voormalige kerk in Klundert. “We waren op zoek naar iets met veel ruimte en toen we dit zagen, waren we meteen verkocht.” Toch zoeken ze nu een nieuwe eigenaar voor hun kerk.

Yvonne Vogelenzang Geschreven door

“We zaten destijds met drie opgroeiende tienerzoons in een rijtjeshuis in Breda en dat werd ons echt te klein”, zegt Marjo. Groter wonen leek geen haalbare kaart, totdat Dave op het idee kwam om ook naar bedrijfspanden te zoeken. Zo vonden ze het kerkgebouw aan de Schanspoort in Klundert, dat sinds de laatste dienst in 2011 leegstond. “De hoeveelheid ruimte was voor ons ideaal, ook omdat we altijd veel met muziek bezig waren”, vertelt Dave. “Maar we moesten wel bij de gemeente regelen dat het pand een woonbestemming kreeg.” Dat de gemeente instemde, kwam volgens Marjo mede doordat ze beloofden veel intact te laten. “Zo hebben we de preekstoel laten staan. Die stond ons niet in de weg en we vonden hem wel echt passend.”

Foto's: De Landerije Makelaars.

De kerkbanken verdwenen - op een enkele na - uit het interieur. Langzaam maar zeker veranderden Dave en Marjo de kerkzaal in een woonkamer, met meer dan voldoende ruimte voor een vleugel en hun andere muziekinstrumenten. “We hebben hier zelfs huiskamerconcerten gegeven”, vertelt Dave.

Foto: De Landerije Makelaars.

“De achterzaal zijn we helemaal gaan verbouwen. Dat was vroeger de plek voor de zondagsschool en voor de koffietafel na een uitvaart.” Ze maakten in die zaal vier slaapkamers, de badkamer en de keuken. Ook begonnen ze het pand stapje voor stapje te verduurzamen. Er kwam vloerverwarming in, ze plaatsten nieuwe kozijnen en brachten isolatie aan. “Dat moest ook wel”, zegt Dave. “Anders stook je jezelf helemaal de blubber.” Tijd om afscheid te nemen

Twaalf jaar lang woonden ze met veel plezier in de kerk. Toch is het nu tijd om afscheid te nemen, legt Dave uit. “We hebben altijd gezegd: ‘We gaan hier nooit meer weg.’ Maar we moeten erkennen dat het te groot is voor ons, nu onze drie zoons het huis uit zijn. Als je de boel moet stofzuigen, zet je tienduizend stappen. We zijn inmiddels halverwege de vijftig en vinden het een mooi moment om op zoek te gaan naar iets kleiners.”

Foto: De Landerije Makelaars.

















De kerk biedt een woonoppervlakte van 344 vierkante meter en staat op een perceel van 790 vierkante meter. De vraagprijs bedraagt 650.000 euro. “We hebben wel ingecalculeerd dat we het niet zo snel zullen verkopen”, zegt Dave. “Het is een bijzonder pand en dat moet je echt zien zitten.” “Hopelijk vinden we iemand die er hetzelfde voor voelt als wij”, vult Marjo aan. “Het gaat ons wel aan het hart om het te verkopen. We hebben ons altijd heel vereerd gevoeld dat we hier mochten wonen.”