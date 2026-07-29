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Man ziet vanaf vakantie-adres inbreker in zijn tuin staan
Vandaag om 16:29 • Aangepast vandaag om 18:14
Een bewoner van een huis aan de Sint Catharinaweg in Mierlo schrok toen hij vanaf zijn vakantie-adres dinsdag rond middernacht iemand in zijn tuin thuis zag staan die daar niet hoorde te zijn. De politie haalde vervolgens een 38-jarige man uit Litouwen van het dak, waar hij tussen de zonnepanelen zat.
De Litouwer had op dat moment nog geen kans gezien om in te breken, schrijft de politie op sociale media.
De man is ingesloten en wordt donderdag verhoord. Hij wordt verdacht van onder meer vernieling en poging tot inbraak.
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