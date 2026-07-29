Man ziet vanaf vakantie-adres inbreker in zijn tuin staan

Een bewoner van een huis aan de Sint Catharinaweg in Mierlo schrok toen hij vanaf zijn vakantie-adres dinsdag rond middernacht iemand in zijn tuin thuis zag staan die daar niet hoorde te zijn. De politie haalde vervolgens een 38-jarige man uit Litouwen van het dak, waar hij tussen de zonnepanelen zat.

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