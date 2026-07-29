PSV stopt samenwerking met Myron Boadu

PSV heeft afscheid genomen van Myron Boadu, de 25-jarige aanvaller die vorig seizoen overkwam van AS Monaco. Woensdag trainde hij voor het laatst in Eindhoven.

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Myron Boadu heeft na één seizoen PSV verlaten. De club en de aanvaller zijn tot de beslissing gekomen om niet verder met elkaar te gaan. PSV bedankt Boadu voor zijn inzet en toewijding gedurende zijn tijd bij de club.

Boadu maakte vorig jaar de overstap van AS Monaco naar Eindhoven en tekende een contract voor één seizoen. Hij sloot weer aan bij de selectie tijdens de voorbereiding op het seizoen 2026-2027 om zijn conditie op peil te houden tijdens het trainingskamp.

Beperkt aantal wedstrijden

Gedurende zijn periode bij PSV speelde Boadu zeventien wedstrijden en maakte hij drie doelpunten. Woensdag werkte hij zijn laatste training af bij de club.

In een reactie laat Boadu weten het een eer te hebben gevonden om voor PSV te spelen en bedankt hij iedereen binnen de club voor de steun die hij heeft ontvangen.