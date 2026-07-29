Vanuit een opblaasbadje naar de Acht van Chaam kijken: 'Goed te doen'

Met temperaturen boven de 30 graden is het woensdag een bloedhete editie van de wielerwedstrijd Acht van Chaam. Volgens de organisatie zorgt het warme weer ervoor dat iets het langs de kant iets minder druk is met toeschouwers. De bezoekers die er wel zijn, proberen zich af te koelen onder parasols, met koud drinken of zelfs in opblaasbadjes.

"Het is heerlijk", zegt een bezoeker die in het zwembadje langs het parcours ligt. "Het is lekker om verkoeling op te zoeken en een drankje te drinken. Dan is het goed te doen." Bij de wedstrijd is een hitteprotocol van kracht. Dat houdt in dat er veel overleg is met de gemeente en dat renners overal langs het parcours bevoorraad mogen worden met een bidon drinken.

Ook wordt er gekeken of het criterium niet met een of twee rondes ingekort wordt, die beslissing valt pas tijdens de wedstrijd. "Dus we proberen het wel zo aangenaam mogelijk te maken voor de renners", zegt Colinda Brouwers-Spijkers van de organisatie. De Acht van Chaam bestaat een mannen- en vrouwenrace. De wedstrijd voor de vrouwen werd al in de middag gereden. Carlijn Swinkels uit Handel was de sterkste. "Het lijkt niet Nederland hier", vertelt de renster van UAE Team L'IMAD. Ze reed al veel wedstrijden in de hitte. "Het is vooral veel drinken en bij de start ijs in mijn nek. Dan houd ik het anderhalf uur vol." Mannen

Bij de mannen doen Tour de France-renners mee als Huub Artz uit Wintelre, Rick Pluimers, Pascal Eenhoorn en Olav Kooij en de Belg Tim Merlier. De Belgische topsprinter won deze Tour drie etappes, voordat hij in de vijftiende etappe afstapte. Olav Kooij won één etappe. Artz is op de fiets vanuit huis naar Chaam gereden. Veertig kilometer heeft hij al in de benen. "Lekker thuis op de bekende wegen", zegt de renner van Lotto-Intermarché. Zijn advies om met de hitte om te gaan? "Goed drinken, in de schaduw staan en goed eten." Een bezoeker weet wel wat hij moet doen met de hitte. "Het beste middel om je hoofd koel te houden is bier."

Bezoekers langs het parcours (foto: Ruud Ritzen).



