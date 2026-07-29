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Premier Rob Jetten over bekladdingen Engelen: 'Lelijk vandalisme'

Vandaag om 19:48 • Aangepast vandaag om 20:44
Premier Rob Jetten over de bekladdingen van huizen in Engelen (foto: Omroep Brabant, Jeroen Jumelet/ANP).
Premier Rob Jetten over de bekladdingen van huizen in Engelen (foto: Omroep Brabant, Jeroen Jumelet/ANP).

Premier Rob Jetten noemt de bekladdingen van de huizen van voorstanders van een asielopvang in Engelen 'lelijk vandalisme'. Dat schrijft hij woensdagavond in een bericht op X. Verschillende huizen, auto's en gebouwen in Engelen en Bokhoven werden dit weekend beklad.

Profielfoto van Redactie
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Redactie

De huizen werden beklad met teksten als ‘AMV nee’, ‘POA’ en scheldwoorden als ‘hoer’ en ‘slet’. AMV is de afkorting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. POA staat voor procesopvanglocatie. 

Jetten zegt dat 'samenleven een van de kernwaarden van Nederland' is. "Verschillende meningen mogen daarbinnen bestaan, daarover gaan we met elkaar in gesprek. Voor het intimideren van mensen die zich inzetten voor mensen die zijn gevlucht voor oorlog is geen enkele rechtvaardiging."

Kritiek op uitblijven reactie
PRO-leider Jesse Klaver uitte woensdagmiddag in een bericht op LinkedIn nog kritiek op het uitblijven van een reactie van de regering. "Het kabinet slaapwandelt richting verdere escalatie. Want wie niet consequent normeert, wie geen grens stelt, laat de indruk ontstaan dat die grens er niet is", zegt Klaver in het bericht.

Inwoners van Engelen en Bokhoven reageren geschokt op de bekladde huizen in hun dorpen:

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