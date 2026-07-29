Superfan Sanne is bij verrassingsconcert Madonna: ‘Heel bijzonder’

Als er iemand blij is dat Madonna onverwachts naar Nederland komt, dan is het Sanne Schönberker (40) uit Best. De Brabantse is al sinds haar twaalfde fan van de wereldster, zag haar inmiddels zo'n vijftig keer live en staat zaterdag opnieuw vooraan in de AFAS Live. "Zo'n verrassingsoptreden in Nederland heeft ze nog nooit eerder gedaan."

Madonna maakte vandaag bekend dat ze komend weekend optreedt tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. Dinsdag hintte de wereldster al op een verrassing door een video te delen met de Nederlandse tekst 'Ik heb iets waar ik over wil praten'. Sanne had toen al sterk een vermoeden dat er iets stond te gebeuren. "Het ging meteen al los in de groepsapps", vertelt ze. "Er waren vermoedens dat het iets met Pride te maken zou kunnen hebben, omdat dj Honey Dijon, met wie Madonna veel samenwerkt, ook in AFAS live staat", vertelt ze in het Omroep Brabant radioprogramma Afslag Zuid. Toen Madonna haar komst definitief bevestigde op Instagram kon Sanne het bijna niet geloven. "Ik heb de release van het nieuwe album gevolgd en ze doet dit soort verrassingsoptredens normaal gesproken in steden als Londen, New York of Parijs. Dat ze nu naar ons kleine kikkerlandje komt, is echt bijzonder. Zoiets heeft ze hier nog niet eerder gedaan."

Sanne is al fan van Madonna sinds haar twaalfde en verzamelt sindsdien alles wat los en vast zit van de zangeres. De afgelopen jaren reisde ze door heel Europa achter Madonna aan en inmiddels heeft ze de zangeres al 50 keer live gezien.

"Alle puzzelstukjes vielen toen al op hun plek, dus ik dacht: ik koop ze gewoon."

“Ik vind het geweldig dat zij zich uitspreekt voor het feit dat je mag zijn wie je wilt zijn. Of je nu hetero bent, queer, hoe je je wilt kleden of eruit wilt zien, het is jouw keuze en daar mag je voor staan. Dat vind ik heel mooi aan haar." Sanne maakte door de jaren heen een paar bijzondere momenten mee. Zo won ze in 2019 via de Amerikaanse Madonna-fanclub kaarten voor een exclusief MTV-interview in Londen. "Daar waren maar vijftig tot vijfenzeventig mensen bij. Die kleinschaligheid was wel heel bijzonder." Ook haar eigen werk kreeg ooit een plek in de show van Madonna. "Ik ben grafisch ontwerper en in 2015 deed ze een oproep aan fans om iets in te sturen voor haar tour. Drie portretten die ik van haar had gemaakt werden toen op een groot scherm tijdens de concerten getoond." De kaartjes voor het Pride festival zijn sinds de aankondiging dat Madonna komt vrijwel uitverkocht, maar Sanne is verzekerd van een plek. "Ik heb mijn kaarten gisteren al gekocht. Alle puzzelstukjes vielen toen al op hun plek, dus ik dacht: ik koop ze gewoon." De show duurt de hele nacht en Madonna staat nu een half uur op het programma. "Dat is niet superlang, maar dat maakt me niets uit", lacht ze.