Lars Zonneveld terug naar TOP Oss

TOP Oss heeft Lars Zonneveld aangetrokken als nieuwe centrale verdediger. De 21-jarige Ossenaar tekent een contract tot medio 2027 en keert daarmee terug naar zijn geboorteplaats.

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De jonge verdediger Lars Zonneveld heeft zijn handtekening gezet onder een contract bij TOP Oss. Zonneveld, die zijn roots in Oss heeft, begon zijn voetbalcarrière bij Helmond Sport en speelde daarna bij FC Eindhoven Onder 21. Nu keert hij terug naar Oss om zijn carrière voort te zetten bij de club uit zijn eigen stad.

Versterking voor TOP Oss

Technisch directeur Linton Posthumus is verheugd met de komst van Zonneveld naar TOP Oss. Volgens Posthumus is het altijd bijzonder als een speler uit Oss het shirt van de lokale club kan dragen. Zonneveld staat bekend om zijn kwaliteiten als centrale verdediger en de club kijkt uit naar zijn verdere ontwikkeling.

Zonneveld zelf is enthousiast over zijn nieuwe uitdaging bij TOP Oss. Hij ziet het als een mooie stap in zijn carrière, vooral omdat hij dicht bij zijn familie en vrienden kan spelen. Als centrale verdediger is hij veelzijdig inzetbaar en zijn kracht ligt in zijn passing en duelkracht. Zonneveld kijkt ernaar uit om samen met de club een succesvol seizoen tegemoet te gaan.