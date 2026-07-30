A27 bij Oosterhout dicht na fataal ongeval tussen auto en vrachtwagen

Bij een ernstige aanrijding op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. Dat meldt de politie Breda. Vanwege het ongeval is de A27 van Breda naar Gorinchem dicht bij Oosterhout-Zuid.

Het gaat om een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde iets na half vier in de nacht.

Het is niet bekendgemaakt of het slachtoffer in de vrachtwagen of in de auto zat. Forensisch rechercheurs doen onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

De verwachting is dat de weg tot tien uur donderdagochtend dicht blijft tussen knooppunt Sint Annabosch en Oosterhout-Zuid. De ANWB adviseert om te rijden via de noordkant van Breda over de A58, A16 en A59.