Bredanaar (26) overleden na botsing met vrachtwagen op A27

Bij een ernstige aanrijding op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een 26-jarige man uit Breda om het leven gekomen. De snelweg richting Gorinchem was urenlang afgesloten voor onderzoek en ging donderdagochtend rond half tien weer open.

Het ongeluk gebeurde iets na half vier. Door een nog onbekende oorzaak botste de auto van het slachtoffer op de achterkant van een vrachtwagen. De Bredanaar overleed aan zijn verwondingen.

De politie en verkeersspecialisten van Opsporing Verkeer hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. Zowel de auto als de vrachtwagen zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd voor nader onderzoek.

Negatieve blaas- en speekseltest

De vrachtwagenchauffeur moest een blaas- en speekseltest afleggen. Beide testen waren negatief, laat de politie weten.

Vanwege het onderzoek was de A27 tussen knooppunt Sint Annabosch en Oosterhout-Zuid afgesloten. Rijkswaterstaat gaf de weg na afloop van het onderzoek weer vrij voor het verkeer. Rond half tien donderdagochtend ging de weg weer open.

Over de exacte oorzaak van het ongeval kan de politie op dit moment nog niets zeggen.