Harde knal in Breda: explosief vernielt gevel restaurant

Bij een restaurant aan de Haven in Breda is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief afgegaan. Iets voor half drie klonk daar een harde knal, meldt de politie Breda.

Door de explosie raakte de gevel van Grill Restaurant El Puerto zwaar beschadigd. De harde klap was tot in de verre omtrek te horen.

Bewoners die boven het restaurant wonen, schrokken wakker van de enorme knal. Ook bewoners van de Vismarktstraat, zo'n 150 meter verderop, werden gewekt door de explosie.

Ruiten sneuvelen in omgeving

Bij meerdere panden in de omgeving zijn ruiten kapot gegaan. Zo is aan de Nieuwe Prinsenkade, aan de overkant van de rivier, zelfs een ruit gesneuveld.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De omgeving is tijdelijk afgezet en er is sporenonderzoek gedaan door de politie. Over de toedracht is nog niets bekend.