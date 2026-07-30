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Harde knal in Breda: explosief vernielt gevel restaurant

Vandaag om 05:46 • Aangepast vandaag om 07:41
Gevel van restaurant vernield door explosie (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Gevel van restaurant vernield door explosie (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

Bij een restaurant aan de Haven in Breda is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief afgegaan. Iets voor half drie klonk daar een harde knal, meldt de politie Breda. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Door de explosie raakte de gevel van Grill Restaurant El Puerto zwaar beschadigd. De harde klap was tot in de verre omtrek te horen. 

Bewoners die boven het restaurant wonen, schrokken wakker van de enorme knal. Ook bewoners van de Vismarktstraat, zo'n 150 meter verderop, werden gewekt door de explosie. 

Ruiten sneuvelen in omgeving
Bij meerdere panden in de omgeving zijn ruiten kapot gegaan. Zo is aan de Nieuwe Prinsenkade, aan de overkant van de rivier, zelfs een ruit gesneuveld. 

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De omgeving is tijdelijk afgezet en er is sporenonderzoek gedaan door de politie. Over de toedracht is nog niets bekend.

  • Politie doet onderzoek na explosie bij restaurant in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
    Politie doet onderzoek na explosie bij restaurant in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Gevel restaurant loopt grote schade op nadat explosief afgaat (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Gevel van restaurant heeft grote schade opgelopen door explosief (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Ook aan de overkant sneuvelden ruiten na de harde knal (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Ook aan de overkant sneuvelden ruiten na de harde knal (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Grote ravage bij restaurant na explosie (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

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