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Harde knal klinkt bij restaurant in Breda, politie vermoedt explosief

Vandaag om 05:46 • Aangepast vandaag om 06:13
Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp

Bij een restaurant aan de Haven in Breda is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief afgegaan. Iets voor half drie klonk daar een harde knal, meldt de politie Breda. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Bij meerdere panden in de omgeving zijn ruiten kapot gegaan door de harde knal. Zo is aan de overkant van het kanaal zelfs een ruit gesneuveld.

De politie vermoedt dat er sprake is geweest van een explosief. Onderzoek moet meer duidelijk maken, de politie is bezig met sporenonderzoek. 

Boven het restaurant woont een aantal studenten. Zij zijn wakker geschrokken van de enorme knal.

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