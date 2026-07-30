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Ongeval tussen twee auto's en bestelbusje

Vandaag om 07:12 • Aangepast vandaag om 08:07
Gewonde bij ongeval tussen twee auto's en een bestelbusje (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Gewonde bij ongeval tussen twee auto's en een bestelbusje (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

Twee auto's en een bestelbusje zijn donderdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Wolfsputterbaan in Helmond. Een inzittende is gewond geraakt maar kon ter plekke behandeld worden en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeval gebeurde bij een in- en uitvoegstrook van de Wolfsputterbaan. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De politie doet onderzoek naar de toedracht. 

De weg is in beide richtingen afgesloten en het verkeer wordt omgeleid.

Gewonde bij ongeval tussen twee auto's en een bestelbusje (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Gewonde bij ongeval tussen twee auto's en een bestelbusje (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Gewonde bij ongeval tussen twee auto's en bestelbusje (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Gewonde bij ongeval tussen twee auto's en bestelbusje (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

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