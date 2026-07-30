Springruiter Van der Vleuten kiest voor welzijn paard en mist daardoor WK

De laatste jaren zorgde springruiter Maikel van der Vleuten uit Someren op belangrijke momenten regelmatig voor medailles, maar over drie weken ontbreekt hij bij de wereldkampioenschappen in Aken.

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Zijn toppaard, Beauville Z, is inmiddels zestien jaar en zal niet meer starten op een groot toernooi. Van der Vleuten: "Beauville kan echt nog wel op het allerhoogste niveau acteren, maar ik volg mijn gevoel en denk niet dat een heel toernooi op topniveau voor hem nog mogelijk is." Verdi en Beauville

De 38-jarige Van der Vleuten is al tien jaar lang een van de beste springruiters van Nederland. In 2012, op zijn hengst Verdi TN, haalde Van der Vleuten zilver op de Olympische Spelen in Londen met het Nederlandse team. En in 2014 was de combinatie goed voor teamgoud op het WK in Frankrijk. Van der Vleuten vond in de bruine springruin Beauville Z een nieuw toppaard. Zowel op de Spelen van 2021 (Tokio) en 2024 (Parijs) presteerden de twee zeer sterk en was er twee keer individueel brons.

"Ik wil hem niet overvragen. Hij geeft aan dat het niet meer van harte gaat."

Maar nu is het dus genoeg: "Ik voelde het in 2025 op het EK. Daar had Beauville net iets meer moeite met de hoogte van de hindernissen. Fysiek ging het net iets minder. Het voelde niet meer zo als in Parijs het jaar ervoor tijdens de Spelen." "Ik wil hem niet overvragen. Hij geeft aan dat het niet meer van harte gaat. En dat is ook topsport. Aanvoelen dat het genoeg is en dan is het ook makkelijker te accepteren dat een toernooi als een WK niet meer gaat." Van der Vleuten had eigenlijk al een opvolger voor Beauville in huis, maar hengst O'Bailey van het Brouwershof, waarop hij in 2023 al Nederlands kampioen werd, overleed deze winter. "O'Bailey had nu klaar moeten zijn voor Aken, maar dat ging dus niet."

"Ik heb het gevoel dat ik daar ga zijn, maar het blijven levende wezens, er kan van alles gebeuren."