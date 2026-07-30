Vergunning voor uitbreiding Winkelcentrum De Voldijn in Waalre

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor de uitbreiding van de commerciële ruimte en de bouw van vijftig woningen bij Winkelcentrum De Voldijn aan de Hortensialaan.

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Winkelcentrum De Voldijn in Waalre zal binnenkort worden uitgebreid. De gemeente heeft goedkeuring gegeven voor het vergroten van de commerciële ruimte en de toevoeging van vijftig nieuwe woningen op de locatie aan de Hortensialaan.

Het besluit is genomen onder de regels van het omgevingsplan, waarbij wordt afgeweken van de standaardregels. Deze vergunning is verleend met een standaardprocedure. Voor meer informatie over de specifieke vergunningen kunnen belangstellenden contact opnemen via het opgegeven e-mailadres van de gemeente Waalre.