Vergunningsaanvraag voor nieuwe uitweg in Volkel

De gemeente Maashorst heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een uitweg aan de Breestraat 4 in Volkel. Deze aanvraag is gedaan op 27 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het maken, hebben of veranderen van een uitweg op het genoemde adres. Het dossier is geregistreerd onder nummer 61099-2026. Deze kennisgeving informeert over de ontvangst van de aanvraag, waarop op dit moment niet formeel kan worden gereageerd.

Voor wie meer wil weten over de aanvraag, is het mogelijk deze in te zien bij de gemeente Maashorst. Neem hiervoor contact op via e-mail of telefoon met het omgevingsloket.