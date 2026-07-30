Vergunning aangevraagd voor dakrenovatie in Riethoven

In Riethoven is een aanvraag ingediend voor een vergunning om het dak aan de Bisschop Rythoviusdreef te renoveren. De aanvraag is ontvangen op 27 juli 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning met zaaknummer 17247989. Het betreft de renovatie van een dak aan de Bisschop Rythoviusdreef in Riethoven. Deze aanvraag zal door de gemeente worden beoordeeld voordat er een besluit wordt genomen.

Er is nog geen toestemming verleend, en de gebruikelijke procedure voor een beslissing duurt doorgaans acht weken. Bij een uitgebreide procedure kan dit oplopen tot zes maanden. Zodra een besluit is genomen, wordt dit officieel bekendgemaakt.