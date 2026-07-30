Vergunning voor container op parkeervak in Bergeijk

Van 3 tot 7 augustus 2026 mag er een container geplaatst worden op een parkeervak aan de Prinses Marijkestraat in Bergeijk. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend vanwege werkzaamheden aan de Koningin Julianastraat.

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De container heeft een formaat van 2,45 bij 1,10 bij 1,10 meter en is bedoeld voor de afvoer van beton. De vergunning is op 28 juli 2028 door de gemeente Bergeijk uitgegeven. Het gebruik van deze openbare ruimte is goedgekeurd onder zaaknummer 17247982.

De werkzaamheden vinden plaats op locatie Bergeijk B 3977. De gemeente heeft deze toestemming verleend om de openbare ruimte tijdelijk te gebruiken. Dit betekent dat het parkeervak gedurende deze periode niet beschikbaar is voor auto's.