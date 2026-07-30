Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning in Veen

De gemeente Altena heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning nabij Maasdijk 411 in Veen verlengd. De vergunning betreft de aanleg van een prolock beschoeiing.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 23 juni 2026 ontvangen. De gemeente heeft de beslistermijn met zes weken verlengd. Voor 29 september 2026 wordt een besluit verwacht. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie. Dan zijn de documenten in te zien en kan er op gereageerd worden.

De gemeente publiceert deze verlenging om bewoners te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving. Hierdoor kunnen zij op tijd reageren indien nodig. Vragen over de aanvraag kunnen gesteld worden via de website van de gemeente Altena.