Nieuwe toezichthouders aangesteld in Oirschot

De gemeente Oirschot heeft besloten om twee nieuwe toezichthouders aan te stellen. De heer R. Raaijmakers en mevrouw T. van den Hazelkamp zijn aangewezen voor diverse taken binnen de gemeente. Dit besluit gaat in op 1 augustus 2026.

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De toezichthouders zullen toezicht houden op verschillende gebieden, zoals de Omgevingswet, de Algemene Plaatselijke Verordening en de Winkeltijdenverordening. Ook vallen de Wet op de kansspelen en de Wegenverkeerswet onder hun takenpakket.

Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Oirschot. De aanwijzing geldt tot wederopzegging of tot een verandering in hun functie. De maatregel treedt in werking op 1 augustus 2026.