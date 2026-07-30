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Tijdelijk gebouw en opslaghal gepland in Someren
Vandaag om 09:16
In Someren is een vergunning aangevraagd voor een tijdelijk hoofd- en sanitairgebouw en opslaghal aan de Provincialeweg 9.
Op 17 juli 2026 hebben burgemeester en wethouders van Someren bekendgemaakt dat er een aanvraag is ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de bouw van een tijdelijk hoofd- en sanitairgebouw en een opslaghal aan de Provincialeweg 9.
De aanvraag is momenteel alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan nu geen formeel bezwaar of beroep worden ingesteld. Zodra er een ontwerpbesluit of definitief besluit is genomen, wordt dit eveneens gepubliceerd.
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