Tijdelijk gebouw en opslaghal gepland in Someren

In Someren is een vergunning aangevraagd voor een tijdelijk hoofd- en sanitairgebouw en opslaghal aan de Provincialeweg 9.

Gevonden voor jou

Op 17 juli 2026 hebben burgemeester en wethouders van Someren bekendgemaakt dat er een aanvraag is ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de bouw van een tijdelijk hoofd- en sanitairgebouw en een opslaghal aan de Provincialeweg 9.

De aanvraag is momenteel alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan nu geen formeel bezwaar of beroep worden ingesteld. Zodra er een ontwerpbesluit of definitief besluit is genomen, wordt dit eveneens gepubliceerd.