Nieuwe kinderopvang gepland aan Varenschutseweg in Lierop

Op 17 juli is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning aan de Varenschutseweg 21 in Lierop. Het plan is om een kinderopvang als nevenactiviteit te starten.

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De gemeente Someren heeft een aanvraag ontvangen voor het afwijken van de huidige bestemming van het pand aan de Varenschutseweg 21 in Lierop. Het doel is om er een kinderopvang te beginnen als extra activiteit naast de bestaande bestemming.

Momenteel is de aanvraag alleen ter kennisgeving gepubliceerd en kunnen er nog geen formele bezwaren of beroepen worden ingediend. Zodra er een ontwerpbesluit of definitief besluit is genomen, zal dit op dezelfde manier worden bekendgemaakt. Pas dan is het mogelijk om officieel op het plan te reageren.