Omgevingsvergunning aangevraagd voor Jan Smitslaan in Someren

Op 19 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor de Jan Smitslaan 10-12 in Someren. Het betreft het wijzigen van het gebruik in verband met herontwikkeling van de locatie.

Gevonden voor jou

De aanvraag is gedaan bij de burgemeester en wethouders van Someren volgens artikel 16.57 van de Omgevingswet. Momenteel is de aanvraag alleen ter kennisgeving en ligt deze niet ter inzage.

Er kan op dit moment geen formeel bezwaar of beroep worden ingediend. Reacties op het plan zijn pas mogelijk wanneer er een ontwerp- of definitief besluit is genomen. Zodra er een besluit op de aanvraag komt, zal dit net als de aanvraag zelf worden gepubliceerd.