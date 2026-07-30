Omgevingsvergunning Laan ten Boomen in Lierop afgewezen

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een overkapping aan Laan ten Boomen 41 in Lierop is afgewezen. Dit besluit is op 20 juli 2026 door de gemeente Someren verzonden.

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De gemeente Someren heeft besloten de aanvraag voor een omgevingsvergunning aan Laan ten Boomen 41 in Lierop buiten behandeling te laten. Het verzoek betrof het oprichten van een overkapping. De beslissing is genomen op basis van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

De documenten met betrekking tot dit besluit kunnen worden ingezien door een e-mail te sturen naar de gemeente Someren. Hoewel bezwaar maken mogelijk is, verandert dit de werking van het besluit niet. Wie spoedeisend belang heeft, kan een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in 's-Hertogenbosch. Aan een dergelijke procedure zijn kosten verbonden.