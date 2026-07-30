Grond wordt toegepast bij natuurbegraafplaats in Berlicum

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een melding ontvangen voor het toepassen van grond op de natuurbegraafplaats Hof van Hooghei in Berlicum. Dit is gemeld op 15 juli 2026.

Gevonden voor jou

Op de locatie Hooghei 52R1 in Berlicum, waar de natuurbegraafplaats Hof van Hooghei ligt, wordt grond toegepast. Dit betekent dat er grond wordt gebruikt of neergelegd, wat invloed kan hebben op de bodem en het milieu.

De melding is geregistreerd met het DSO-kenmerk 2026071500233 en zaaknummer Z/510965. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding.