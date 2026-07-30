Vergunningsvrije containerplaatsing in Dongen

Op 27 juli is een melding ontvangen voor het plaatsen van een container achter Pruimengaarde 44 in Dongen. Dit gebeurt van 31 juli tot 3 augustus en is vergunningsvrij.

Gevonden voor jou

De melding voor het plaatsen van de container is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001211. Omdat de activiteit vergunningsvrij is, is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen of opmerkingen te maken.

Voor vragen of meer informatie over deze melding kun je contact opnemen via [email protected].