Omgevingsvergunning aangevraagd voor Woonboulevard Waalwijk

Op 24 juli is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om een bedrijfsgebouw aan de Woonboulevard in Waalwijk te herbouwen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft de locaties aan de Prof. Zeemanweg en Prof. Kamerlingh Onnesweg in Waalwijk en is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019232. Momenteel is er nog geen besluit genomen over de aanvraag. Dit betekent dat er nog geen mogelijkheid is voor betrokkenen om bezwaar te maken. Wanneer er een besluit is genomen, zal dit publiekelijk worden bekendgemaakt.