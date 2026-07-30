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Omgevingsvergunning aangevraagd voor Woonboulevard Waalwijk
Vandaag om 09:18
Op 24 juli is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om een bedrijfsgebouw aan de Woonboulevard in Waalwijk te herbouwen.
De aanvraag betreft de locaties aan de Prof. Zeemanweg en Prof. Kamerlingh Onnesweg in Waalwijk en is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019232. Momenteel is er nog geen besluit genomen over de aanvraag. Dit betekent dat er nog geen mogelijkheid is voor betrokkenen om bezwaar te maken. Wanneer er een besluit is genomen, zal dit publiekelijk worden bekendgemaakt.
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