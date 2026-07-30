Vergunning gevraagd voor bredere inrit bouwdepot Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd om de tijdelijke inrit van een bouwdepot aan de Schubertlaan in Oosterhout te verbreden. De aanvraag is op 16 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwdepot aan de Schubertlaan 1 in Oosterhout, waar de inrit breder moet worden gemaakt. Dit is nodig om het depot beter toegankelijk te maken. De gemeente Oosterhout behandelt de aanvraag als een normale vergunningsaanvraag.

Voor meer informatie over de plannen kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout. Gebruik hierbij het referentienummer 1101838.