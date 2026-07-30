Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning aangevraagd voor container op gemeentegrond in Oosterhout

Vandaag om 09:18

Er is een vergunning aangevraagd om tijdelijk een container te plaatsen op gemeentegrond aan de Korte Voren 10 in Oosterhout. De aanvraag is op 16 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De gemeente Oosterhout heeft een aanvraag ontvangen voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een container. Dit gaat om de locatie aan de Korte Voren 10. De aanvraag, met referentienummer 1101833, is ingediend op 16 juli 2026.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Oosterhout

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.