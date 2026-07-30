Vergunning aangevraagd voor container op gemeentegrond in Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd om tijdelijk een container te plaatsen op gemeentegrond aan de Korte Voren 10 in Oosterhout. De aanvraag is op 16 juli 2026 ontvangen.

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De gemeente Oosterhout heeft een aanvraag ontvangen voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een container. Dit gaat om de locatie aan de Korte Voren 10. De aanvraag, met referentienummer 1101833, is ingediend op 16 juli 2026.