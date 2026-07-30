Advertentie
Vergunning aangevraagd voor container op gemeentegrond in Oosterhout
Vandaag om 09:18
Er is een vergunning aangevraagd om tijdelijk een container te plaatsen op gemeentegrond aan de Korte Voren 10 in Oosterhout. De aanvraag is op 16 juli 2026 ontvangen.
De gemeente Oosterhout heeft een aanvraag ontvangen voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een container. Dit gaat om de locatie aan de Korte Voren 10. De aanvraag, met referentienummer 1101833, is ingediend op 16 juli 2026.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie