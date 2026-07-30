Vergunning aangevraagd voor container in Oosterhout

Op 16 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een container op gemeentegrond aan de Graaf Engelbrechtstraat 36 in Oosterhout.

Gevonden voor jou

De gemeente Oosterhout heeft een aanvraag ontvangen voor een vergunning om tijdelijk een container op gemeentegrond te plaatsen. Deze aanvraag werd op 16 juli 2026 ingediend en betreft het adres Graaf Engelbrechtstraat 36. Het gaat om een tijdelijke situatie waarbij de container op de grond van de gemeente geplaatst zal worden.