Oosterhout geeft toestemming voor aanleg inritten Teilingen

De gemeente Oosterhout heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van inritten aan Teilingen 22 tot en met 34. Deze toestemming is op 16 juli 2026 verzonden en heeft zaaknummer 1099746.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om inritten aan te leggen op de genoemde adressen in Oosterhout. Dit is een onderdeel van de omgevingsvergunning die door de gemeente is verleend.

Voor meer informatie over de plannen kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout. Het referentienummer 1099746 moet dan worden vermeld.