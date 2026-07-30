Vergunning voor BBQ bij appartementencomplex in Bladel

De gemeente Bladel heeft een vergunning verleend voor een barbecue bij appartementencomplex De Specht. Het evenement vindt plaats op 13 september 2026 van vijf tot tien uur 's avonds.

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Op 28 juli 2026 is de toestemming gegeven door de gemeente Bladel. Deze vergunning is voor een barbecue die georganiseerd wordt bij appartementencomplex De Specht. Het kenmerk van deze vergunning is ZBLA2026-001279.

De vergunning informeert omwonenden over mogelijke veranderingen in hun omgeving. Het biedt hen de gelegenheid om te reageren als zij het hier niet mee eens zijn. De barbecue zal plaatsvinden op 13 september 2026 van vijf tot tien uur 's avonds.