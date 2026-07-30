Beslistermijn voor loods in Netersel verlengd

De gemeente Bladel heeft besloten de beslistermijn voor de bouw van een nieuwe loods aan de Fons van der Heijdenstraat 41 in Netersel met zes weken te verlengen.

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Op 28 juli 2026 heeft de gemeente Bladel aangegeven dat de tijd om te beslissen over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de loods in Netersel langer wordt. Dit besluit is genomen vanwege de behoefte aan meer tijd voor de beoordeling van de aanvraag.

Het kenmerk van deze zaak is ZBLA2026-000107. De gemeente benadrukt dat tegen deze verlenging geen bezwaar kan worden gemaakt. Via hun website kunnen geïnteresseerden contact opnemen voor meer informatie of om documenten in te zien.