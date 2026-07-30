Vergunningsaanvraag Jachthoorn Sint Hubert stopgezet

Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft de vergunningsaanvraag voor de verbouwing van gemeenschapshuis de Jachthoorn in Sint Hubert buiten behandeling gesteld. Dit besluit is genomen op 27 juli 2026.

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De aanvraag betrof een bouwactiviteit voor het gemeenschapshuis aan de Wethouder Lemmenstraat 13. Het besluit om de aanvraag niet verder in behandeling te nemen, is vastgelegd onder zaaknummer Z2026-00001906.

Belanghebbenden kunnen tot en met 7 september 2026 bezwaar maken tegen dit besluit. Het indienen van een bezwaar stopt de werking van het besluit niet automatisch. In dringende gevallen kan er bij de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening worden gevraagd.