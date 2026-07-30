Vitaliteitscentrum Cuijk vraagt vergunning voor regelsafwijking aan

In Cuijk is een vergunning aangevraagd voor een nieuw vitaliteits- en beweegcentrum aan de Smidstraat. De aanvraag werd op 24 juli 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

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De initiatiefnemers willen afwijken van de bestaande regels in het Omgevingsplan. De aanvraag wordt volgens de normale procedures behandeld door de gemeente. Dit houdt in dat er binnen acht weken een besluit wordt genomen, hoewel deze termijn kan worden verlengd tot veertien weken.

Het nieuwe centrum is gepland op Smidstraat 70a in Cuijk. De aanvraag heeft als doel een kleinschalig vitaliteits- en beweegcentrum te starten. Bezwaar maken tegen deze aanvraag of een verlenging van de beslistermijn is niet mogelijk.