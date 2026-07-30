Verbouwing woning in Langenboom aangevraagd

In Langenboom is een aanvraag ingediend voor de verbouwing van een woning aan de Hogesteenweg. De aanvraag is op 24 juli 2026 ontvangen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een technische bouwactiviteit en wordt behandeld volgens de standaardprocedure. De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen, met de mogelijkheid deze termijn te verlengen tot veertien weken. Bezwaar maken tegen de aanvraag of een mogelijke verlenging is niet mogelijk.