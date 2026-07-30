Nieuw transportverdeelstation in Katwijk krijgt groen licht

De bouw van een permanent transportverdeelstation aan de Lange Linden 6 in Katwijk heeft goedkeuring gekregen. Op 27 april 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk de omgevingsvergunning verleend.

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Het nieuwe 10 kV transportverdeelstation in Katwijk zal worden gebouwd als onderdeel van een buitenplanse omgevingsactiviteit, een project dat afwijkt van het standaard omgevingsplan. Het besluit is genomen onder zaaknummer Z2026-00001983.

Hoewel belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen de vergunning, blijft het besluit voorlopig van kracht. Bij dringende zaken is het mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank Oost-Brabant, waardoor de bouw tijdelijk kan worden stopgezet.