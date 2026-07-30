Vergunning voor dakkapel aan voorzijde woning in Cuijk aangevraagd

In Cuijk is een aanvraag ingediend voor een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Sperwerhorst 23. De gemeente Land van Cuijk heeft de aanvraag op 26 juli 2026 ontvangen.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning op Sperwerhorst 23 in Cuijk. Deze aanvraag betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

De aanvraag wordt behandeld volgens de standaard procedure voor omgevingsvergunningen. De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen, met een mogelijke verlenging tot veertien weken. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen de ingediende aanvraag of een eventuele verlenging van de termijn.