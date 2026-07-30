Vergunning aangevraagd voor dagbesteding in Heesch

Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor een dagbesteding aan de Zoggelsestraat in Heesch. De aanvraag werd op 23 juli ontvangen door de gemeente Bernheze.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning betreft het realiseren van een dagbesteding op de locatie Zoggelsestraat 59 in Heesch. Belangstellenden kunnen de aanvraagdocumenten gedurende zes weken inzien in het gemeentehuis van Heesch. Hiervoor dient wel een afspraak gemaakt te worden. De actuele openingstijden zijn te vinden op de website van de gemeente Bernheze.

Op deze aanvraag zijn geen mogelijkheden tot bezwaar of beroep van toepassing. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze behandelt de aanvraag.