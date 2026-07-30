Brueghelse Rommeldag 2027 krijgt groen licht in Son en Breugel

De burgemeester van Son en Breugel heeft toestemming gegeven voor de Brueghelse Rommeldag 2027. Het evenement vindt plaats op zondag 19 september 2027 bij de Asteroïdenlaan en duurt van zeven uur 's ochtends tot vijf uur 's middags.

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De Brueghelse Rommeldag zal plaatsvinden op zondag 19 september 2027 bij de Asteroïdenlaan in Son en Breugel. De burgemeester heeft hiervoor op 21 juli 2026 een vergunning verleend. Tijdens het evenement worden er tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen. Zo worden de parkeerplaatsen rondom de Bongerd en de Boerderij afgesloten voor verkeer, en is de Asteroïdenlaan van zeven uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds niet toegankelijk voor doorgaand verkeer.