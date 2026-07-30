Son en Breugel: Aanvraag voor dakopbouw Stokroosstraat

In Son en Breugel is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om de dakconstructie aan te passen en een dakopbouw te plaatsen aan de Stokroosstraat 9. Deze aanvraag is op 4 juni 2026 ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de dakconstructie en het plaatsen van een dakopbouw op het adres Stokroosstraat 9. Deze aanvraag werd ingediend op 4 juni 2026 en heeft het zaaknummer 08483723754.

Dit bericht dient als kennisgeving, de plannen zijn niet openbaar ter inzage. Het is pas mogelijk om bezwaren in te dienen nadat het college van burgemeester en wethouders een besluit over de plannen heeft genomen.