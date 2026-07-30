Vergunning voor verkoopstandplaats in Breda verleend

Op 28 juli 2026 is een vergunning verleend voor een verkoopstandplaats op de Rijngraafstraat en Chasséveld in Breda. De standplaats is bedoeld voor een frietwagen, ijscowagen en staantafels tijdens de kickoff van een bedrijf op 17 september van half vijf tot half zeven 's avonds.

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De vergunning is verleend door de burgemeester en wethouders van Breda en valt onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018. De standplaats biedt gelegenheid voor het verkopen van snacks en ijs op de genoemde locatie.

De vergunning geldt specifiek voor de periode van 17 september 2026 tussen half vijf en half zeven 's avonds. Tijdens deze uren kunnen bezoekers genieten van de aangeboden etenswaren als onderdeel van de bedrijfsactiviteit.