Verlenging vergunning voor verbouwing Maarheezerweg in Budel

De gemeente Cranendonck heeft de termijn voor een omgevingsvergunning aan de Maarheezerweg 12 in Budel verlengd. Het besluit is op 27 juli 2026 genomen en betreft een periode van maximaal zes weken.

Gevonden voor jou

De verlenging van de omgevingsvergunning is voor de verbouwing en uitbreiding van een woonhuis aan de Maarheezerweg 12 in Budel. Het dossiernummer van deze aanvraag is 491976. Het gaat om een bouwactiviteit en een omgevingsplanactiviteit.

Deze verlenging is ter kennisgeving en er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken. De aanvraag ligt ook niet ter inzage. De gemeente heeft dit besluit onlangs genomen en het geldt voor een periode van maximaal zes weken.