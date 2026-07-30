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Geen vergunning nodig voor bijgebouw in Budel
Vandaag om 09:30
De gemeente Cranendonck heeft op 27 juli besloten dat er geen omgevingsvergunning nodig is voor een bijgebouw aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat 35 in Budel. Het verzoek voor de vergunning, met zaaknummer 499340, is daarom afgewezen.
Het besluit betreft een vrijstaand bijgebouw met een oppervlakte van bijna twintig vierkante meter. Omdat er geen vergunning vereist is voor deze activiteit, is de aanvraag formeel afgewezen. Dit betekent dat de bouw zonder verdere vergunningen kan plaatsvinden.
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