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Vergunning voor dakopbouw in Budel verleend

Vandaag om 09:30

De gemeente Cranendonck heeft op 27 juli 2026 een omgevingsvergunning verleend voor een dakopbouw aan de Burgemeester Van Houtstraat 37 in Budel.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een bouwactiviteit en een omgevingsplanactiviteit voor de locatie in Budel. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. De stukken liggen ter inzage bij het gemeentehuis van Cranendonck. Bezwaar maken kan zowel schriftelijk als digitaal via de website van de gemeente.

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