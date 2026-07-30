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Vergunningsaanvraag voor carport in Soerendonk

Vandaag om 09:30

In Soerendonk is een vergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een carport aan de Molenheide 28. De aanvraag werd op 27 juli door de gemeente Cranendonck ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft de bouw van een carport aan de zijkant van het huis en de garage op het adres Molenheide 28 in Soerendonk. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 507800 en valt onder de categorie omgevingsplanactiviteit.

Het betreft enkel een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag. Er kan formeel niet op worden gereageerd en de plannen zijn niet openbaar in te zien.

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